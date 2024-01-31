iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Он Александр, а я "Великий": Фьюри сравнил себя с Усиком

Британец вновь выступил с пафосной речью.
Сегодня, 17:20
Фьюри и Усик / Getty Images
Фьюри и Усик / Getty Images

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри заявил, что никогда не считал украинского тяжеловеса Александра Усика топовым боксером. 

"Для меня Усик никогда не был на вершине. Речь всегда шла обо мне, Деонтее Уайлдере и Энтони Джошуа. Затем он победил Джошуа, заняв его место. Теперь мы здесь".

Читай также: "Он лучший": Спарринг-партнер Усика предсказал исход боя с Фьюри

"Пояса – это важно, но мы с ним должны выйти и подраться прямо сейчас. Посмотрим, кто из нас лучше. Я завоеватель, запомните это. Он Александр, а я "Великий", – заявил британец в интервью Boxing Scene.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Он лучший": Спарринг-партнер Усика предсказал исход боя с Фьюри "Он лучший": Спарринг-партнер Усика предсказал исход боя с Фьюри
"Ждет тяжелая ночь": Гроувз сделал прогноз на бой Усик - Фьюри "Ждет тяжелая ночь": Гроувз сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Экс-футболист Милана усилил Эмполи Коваленко Экс-футболист Милана усилил Эмполи Коваленко
Анчелотти выступил с заявлением касаемо игры Гюлера за Реал Анчелотти выступил с заявлением касаемо игры Гюлера за Реал
Помочь журналистам

Видео

Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча
Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа17:55
Экс-футболист Милана усилил Эмполи Коваленко
Европа17:54
Анчелотти выступил с заявлением касаемо игры Гюлера за Реал
Европа17:23
Роналду пропустит встречу с Интер Майами из-за травмы
Бокс17:20
"Он Александр, а я "Великий": Фьюри сравнил себя с Усиком
Европа16:55
Тен Хаг - о проступке Рэшфорда: Вопрос закрыт
Европа16:50
Хави решил приостановить тренерскую деятельность
Теннис16:32
"Спасибо за пример": В резиденции правительства Италии приняли чемпиона Australian Open
Европа16:21
Тухель определился со своим будущим в Баварии
Теннис15:55
Состоялась жеребьевка матча Украина - США на Кубке Дэвиса
Европа15:50
Мошенники под видом Хаби Алонсо выпрашивают деньги на билет в Англию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK