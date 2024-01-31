"Он Александр, а я "Великий": Фьюри сравнил себя с Усиком

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри заявил, что никогда не считал украинского тяжеловеса Александра Усика топовым боксером.

"Для меня Усик никогда не был на вершине. Речь всегда шла обо мне, Деонтее Уайлдере и Энтони Джошуа. Затем он победил Джошуа, заняв его место. Теперь мы здесь".

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"Пояса – это важно, но мы с ним должны выйти и подраться прямо сейчас. Посмотрим, кто из нас лучше. Я завоеватель, запомните это. Он Александр, а я "Великий", – заявил британец в интервью Boxing Scene.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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