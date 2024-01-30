"Он лучший": Спарринг-партнер Усика предсказал исход боя с Фьюри

Даррен Шили, спарринг-партнер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился ожиданиями от боя против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

Британский боксер, работавший в тренировочном лагере украинца, выразил уверенность, что тот способен взять верх в этом противостоянии.

Читай также: "Остался еще один": промоутер Фьюри предсказал Усику судьбу Кличко

"Я думаю, что у нас, более высоких бойцов, есть преимущество в плане количества ударов и темпа, и это здорово. Но нам также требуется чуть больше времени, чтобы донести удар, потому что у нас большой размах рук. Необходимо следить за темпом и количеством ударов, менять ритм и этажи, используя разные удары и углы. Впрочем, с Александром Усиком и любым другим более низким бойцом это может быть сложно, если у него действительно хороший темп.

Возможно, Фьюри хорошо покажет себя, оставаясь на дистанции, но Усику понадобится несколько раундов, чтобы просчитать его как мастер, которым он и является, после чего Александр возьмет верх.

Я думаю, что он победит либо в поздних раундах, либо единогласным решением судей. Он лучший в боксе, абсолютный чемпион в первом тяжелом весе. А менее чем через месяц он станет абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе", - приводит слова Шили Mirror.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Тайсон Фьюри рассказал, как победить Александра Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!