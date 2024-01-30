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"Он лучший": Спарринг-партнер Усика предсказал исход боя с Фьюри

Британский боксер объяснил, за счет чего украинец сможет одолеть "Цыганского короля".
Сегодня, 17:12
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Даррен Шили, спарринг-партнер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился ожиданиями от боя против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

Британский боксер, работавший в тренировочном лагере украинца, выразил уверенность, что тот способен взять верх в этом противостоянии.

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"Я думаю, что у нас, более высоких бойцов, есть преимущество в плане количества ударов и темпа, и это здорово. Но нам также требуется чуть больше времени, чтобы донести удар, потому что у нас большой размах рук. Необходимо следить за темпом и количеством ударов, менять ритм и этажи, используя разные удары и углы. Впрочем, с Александром Усиком и любым другим более низким бойцом это может быть сложно, если у него действительно хороший темп.

Возможно, Фьюри хорошо покажет себя, оставаясь на дистанции, но Усику понадобится несколько раундов, чтобы просчитать его как мастер, которым он и является, после чего Александр возьмет верх.

Я думаю, что он победит либо в поздних раундах, либо единогласным решением судей. Он лучший в боксе, абсолютный чемпион в первом тяжелом весе. А менее чем через месяц он станет абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе", - приводит слова Шили Mirror.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Тайсон Фьюри рассказал, как победить Александра Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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