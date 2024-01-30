"Остался еще один": промоутер Фьюри предсказал Усику судьбу Кличко
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что его подопечный победит обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.
Специалист считает, что Усик повторит судьбу Владимира Кличко, который осенью 2015 года проиграл Фьюри единогласным решением судей.
Читай также: Джошуа объяснил, почему игнорирует бой Усик - Фьюри
"Один готов, остался еще один. 17 февраля", - написал Уоррен под фотографией Усика с Кличко.
One down. One to go.— Frank Warren (@FrankWarren) January 29, 2024
Feb 17th @Tyson_Fury. pic.twitter.com/BaBqbGwziZ
Отметим, что Кличко тогда потерял титулы, которые сейчас принадлежат Александру.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 17 февраля этого года и пройдет в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.
Ранее Али Башир оценил шансы Усика на победу в бою с Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!