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"Остался еще один": промоутер Фьюри предсказал Усику судьбу Кличко

Уоррен провел аналогию между украинцами.
Сегодня, 11:25
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что его подопечный победит обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Специалист считает, что Усик повторит судьбу Владимира Кличко, который осенью 2015 года проиграл Фьюри единогласным решением судей.

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"Один готов, остался еще один. 17 февраля", - написал Уоррен под  фотографией Усика с Кличко.

Отметим, что Кличко тогда потерял титулы, которые сейчас принадлежат Александру.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 17 февраля этого года и пройдет в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее Али Башир оценил шансы Усика на победу в бою с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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