Джошуа объяснил, почему игнорирует бой Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжеловесе Энтони Джошуа высказался о поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам британца, он не обращает внимание на бой за звание абсолютного чемпиона мира, ведь сосредоточен на поединке с Фрэнсисом Нганну.

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"Я скажу это снова: я не сфокусирован на бое Фьюри - Усик. Я должен собраться с мыслями и направить их на Нганну. Это мой бой за звание абсолютного чемпиона. Это мой менталитет.

Бой с Нганну - это мой поединок за абсолюта, потому что ты настолько хорош, насколько хорошим был твой последний бой. И я очень уважаю Нганну. Это не легкие день. В вечер боя придется попотеть. И знаете, что здесь безумного? Со мной все так же. Со мной тоже любому придется попотеть. Так что погнали, это будет фейерверк", - приводит слова Джошуа talkSPORT.

Джошуа и Нганну проведут поединок 8 марта в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее Фьюри рассказал, как победить Усика.

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