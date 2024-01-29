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Промоутер Джошуа объяснил, почему реванш Усик - Фьюри не состоится

Эдди Хирн обозначил перспективы дивизиона.
Сегодня, 17:03
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Авторитетный промоутер Эдди Хирн поделился мнением по поводу поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Специалист заявил, что боксеры не проведут второй бой, если британец победит украинца, а Энтони Джошуа - Фрэнсиса Нагнну.

Читай также: Али Башир оценил шансы Усика на победу в бою с Фьюри

"Вы знаете, как все устроено. Нужно понимать, что если Фьюри победит Усика, а Джошуа победит Нганну, то весь мир скажет: "Боже мой, это же бой Фьюри против Джошуа за бесспорный титул". Есть пункт о матче-реванше, но людей нужно уважать, даже если заключен контракт.

Вы знаете позицию его Превосходительства. Он захочет показать широкой публике самый большой бой нашего поколения. Но сначала Фьюри должен победить Усика, а Джошуа - Нганну. Как вы видели в поединке Паркера и Уайлдера, всякое может случиться", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 17 февраля этого года и пройдет в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее Али Башир оценил шансы Усика на победу в бою с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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