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Али Башир оценил шансы Усика на победу в бою с Фьюри

Специалист предвушает интересное зрилище.
Сегодня, 15:57
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Sporting News
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Sporting News

Джеймс Али Башир, бывший тренер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) поделился мнением о предстоящем бое украинца против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

По словам специалиста, боксеры имеют равные шансы на успех, так что поединок будет захватывающим.

Читай также: Два варианта: Фьюри рассказал, как победить Усика

"У Усика есть очень хорошая возможность. Но Тайсон Фьюри, которого мы увидим в поединке с Александром, будет сильно отличаться от того, что мы видели в бою с Нганну. Тайсон Фьюри будет полностью готов.

Думаю, что это будет тяжелый бой для обоих. Но считаю, что у Александра Усика очень хороший шанс победить Фьюри в этом бою. Думаю, Тайсон будет делать то, что он делает обычно – будет прессинговать, висеть на нем, и у него очень хороший джеб, как для такого большого парня. Поэтому это тяжелый бой.

Могу видеть, как Александр Усик победит раздельным решением судей, и могу видеть, как Тайсон Фьюри выиграет единогласным решением", - приводит слова Башира Seconds Out.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 17 февраля этого года и пройдет в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Усик предсказал, как завершится бой с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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