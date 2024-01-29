Два варианта: Фьюри рассказал, как победить Усика

Обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поединке с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам "Цыганского короля", он может победить украинца, как по очкам, так и досрочно.

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"Я могу перебоксировать его. Я хороший боксер, но я больше это не использую. Когда я боксировал с Владимиром Кличко, я прекрасно перебоксировал его. Я финтил, скользил, уворачивался - и он не смог донести ни одного удара.

Сделаю то же самое с Усиком, если я захочу. Или я встану на переднюю ногу и устрою зарубу. Есть только один человек, который стоит на его пути тотальной доминированию в Европе, и это "Цыганский король". Я хочу сказать, что в Великобритании никогда никого не было, кроме Тайсона Фьюри. Ни Джошуа, ни Дэвида Хэя, ни Чисоры, ни Дюбуа, ни Джо Джойса. Только Тайсон Фьюри. Я поднялся, я проведу защиту и буду победителем", - сказал британец в шоу The Gloves Are Off.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 17 февраля этого года и пройдет в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Усик предсказал, как завершится бой с Фьюри.

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