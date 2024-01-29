iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Два варианта: Фьюри рассказал, как победить Усика

"Цыганский король" упомянул противостояние с Владимиром Кличко.
Сегодня, 15:24
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поединке с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам "Цыганского короля", он может победить украинца, как по очкам, так и досрочно.

Читай также: "Усик стал другим бойцом": Известный тренер оценил шансы украинца в поединке с Фьюри

"Я могу перебоксировать его. Я хороший боксер, но я больше это не использую. Когда я боксировал с Владимиром Кличко, я прекрасно перебоксировал его. Я финтил, скользил, уворачивался - и он не смог донести ни одного удара.

Сделаю то же самое с Усиком, если я захочу. Или я встану на переднюю ногу и устрою зарубу. Есть только один человек, который стоит на его пути тотальной доминированию в Европе, и это "Цыганский король". Я хочу сказать, что в Великобритании никогда никого не было, кроме Тайсона Фьюри. Ни Джошуа, ни Дэвида Хэя, ни Чисоры, ни Дюбуа, ни Джо Джойса. Только Тайсон Фьюри. Я поднялся, я проведу защиту и буду победителем", - сказал британец в шоу The Gloves Are Off.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 17 февраля этого года и пройдет в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Усик предсказал, как завершится бой с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

В компании президента и Кинг-Конга: Усик посетил тренировочный матч Полесья В компании президента и Кинг-Конга: Усик посетил тренировочный матч Полесья
Промоутер Джошуа объяснил, почему реванш Усик - Фьюри не состоится Промоутер Джошуа объяснил, почему реванш Усик - Фьюри не состоится
Али Башир оценил шансы Усика на победу в бою с Фьюри Али Башир оценил шансы Усика на победу в бою с Фьюри
Новый болид Альпин пошел по пути Ред Булл Новый болид Альпин пошел по пути Ред Булл
Помочь журналистам

Видео

Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Формула 117:53
Новый болид Альпин пошел по пути Ред Булл
Биатлон17:38
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
Футбол17:30
Балотелли опубликовал сторис, в котором отвесил комплимент путину
Украина17:30
В компании президента и Кинг-Конга: Усик посетил тренировочный матч Полесья
Бокс17:03
Промоутер Джошуа объяснил, почему реванш Усик - Фьюри не состоится
Европа16:52
Ювентус постарается летом подписать Судакова
Олимпийские игры16:44
Олимпийская чемпионка из россии дисквалифицирована из-за допинга
Европа16:20
Дженоа начал переговоры с Марселем по выкупу Малиновского
ММА16:19
Чендлер призвал Макгрегора подраться на UFC 300
Бокс15:57
Али Башир оценил шансы Усика на победу в бою с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK