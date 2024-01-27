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"Усик стал другим бойцом": Известный тренер оценил шансы украинца в поединке с Фьюри

Адам Бут поделился ожиданиями от боя за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 14:50
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Британский тренер Адам Бут высказался о бое между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его мнению, украинский боксер определенно изменился со времен своего дебюта в хэвивейте, но будет интересно посмотреть, сможет ли он адаптироваться к такому сопернику, как "Цыганский король".

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"Усик стал другим бойцом с момента его дебюта в супертяжелом весе. Теперь он может боксировать на протяжении двенадцати раундов. Если вы вспомните бой с Чисорой, то он изо всех сил старался поддерживать темп.

Все же я всегда был на стороне Фьюри в этом бою. Потому что он большой, длинный, хитрый и умеет хорошо двигаться. Он может драться грязно и победить за счет этого. Перед Усиком стоит очень сложная задача, особенно если Фьюри пойдет по правильному пути.

В любом случае это будет интересное противостояние. Для меня самое интересное посмотреть, как Усик адаптируется к такому сопернику. Это лучший бой из возможных в супертяжелом весе", - цитирует Бута Boxing News 24/7.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что WBC санкционировал реванш Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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