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"Хочу, чтобы он выиграл": Нганну назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Камерунец сделал прогноз на поединок с прицелом на собственное будущее.
Сегодня, 11:29
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион мира UFC Фрэнсис Нганну поделился ожиданиями от боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Камерунский боец отметил, что у украинца есть хорошие шансы на победу, но он ставит на британца и хочет видеть его победителем, чтобы в дальнейшем провести с ним реванш.

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"Если смотреть объективно на этот бой, то я назову фаворитом Тайсона Фьюри. Разумеется, я не сбрасываю со счетов Усика. Я понимаю, что он может выиграть этот поединок. Возможно, у него даже очень хорошие шансы.

Но я все равно выбираю Тайсона, потому что хочу, чтобы он выиграл бой, чтобы встретиться с ним в реванше", - приводит слова Нганну Boxing Social.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что WBC санкционировал реванш Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик фрэнсис нганну

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