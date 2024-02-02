Рваная рана: в Сеть попало фото травмы Фьюри, из-за которой отложен бой с Усиком
Британец пропустил мощный удар.
Поединок чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика отложен.
"Цыганский король" во время тренировочного боя получил травму.
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В Сеть попало фото того, что над правым глазом британца рассечение.
Поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Саудовской Аравии. Новая дата проведения боя пока неизвестна.
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