Промоутер Усика отреагировал на перенос боя с Фьюри

Поединок чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика отложен.

Промоутер украинца Александр Красюк отреагировал на сообщение.

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Специалист опубликовал фото из тренировочного лагеря Усика.

"Усик прямо сейчас, мда", - написал Красюк.

Поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Саудовской Аравии. Новая дата проведения боя пока неизвестна.

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