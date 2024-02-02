Бой Усик – Фьюри не состоится: что известно

ISPORT рассказывает обо всех известных фактах, касающихся переноса поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик должен был 17 февраля выйти в ринг с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Однако в понедельник, 2 февраля, стало известно, что бой отложен.

Британский боксер получил травму во время спарринга в своем тренировочном лагере. У Фьюри большое рассечение над правым глазом.

"Цыганский король" уже сделал заявление, в котором попросил прощение и рассказал о своих дальнейших шагах.

Я совершенно опустошен после того, как долго готовился к этому бою и был в такой замечательной форме. Мне жаль всех, кто участвовал в этом грандиозном событии, и я буду усердно работать над переносом даты боя, как только глаз заживет.

Промоутерская компания Queensberry, которая представляет интересы Тайсона, подтвердила, что боксер получил травму.

Рассечение, открывшееся над правым глазом Фьюри, нуждалось в срочной медицинской помощи и наложении значительных швов, и, очевидно, потребует периода восстановления, что перечеркивает любую возможность проведения боя с Усиком, который состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

В команде украинского спортсмена уже отреагировали на перенос поединка за звание абсолютного чемпиона мира. Промоутер Усика Александр Красюк опубликовал фотографию с тренировочного лагеря, в которому непобежденный боксер продолжает готовиться.

Судя по всему, Усик все равно планирует выйти в ринг 17 февраля. Соперником, по информации инсайдеров, станет обязательный претендент на пояс Международной федерации бокса (IBF).

В Сети появилось видео, в котором показано, как Тайсон получил травму. Есть все подозрения, что было сделано это локтем...

На данный момент все туманно, но точно известно, что боя Усика и Фьюри 17 февраля не стоит ждать.

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