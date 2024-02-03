Стала известна реакция Усика на отмену боя с Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри получил травму во время подготовки к бою с обладателем поясв WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком. Поединок в итоге был отменен.

Менеджер украинца Эгис Климас рассказал, как Александр отреагировал на данную новость.

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По словам Климаса, Усик только улыбнулся.

"Когда эту новость донесли до Александра, он лишь улыбнулся. Это была вся его реакция. Усик слишком силен морально, чтобы сломаться. Я ждал этого момента", - приводит слова менеджера Boxing News 24.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.

Ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение.

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