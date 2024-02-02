iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Ты должен мне претендентский бой": Хргович сделал заявление о бое с Усиком

Хорват готов заменить Фьюри, который получил травму.
Вчера, 22:18
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Обязательный претендент на титул IBF в сверхтяжелом весе Филипп Хргович (17-0, 14 KO) заявил, что готов заменить чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) в бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

Хорват откликнулся на то, что британский боксер получил травму, из-за которой теперь бой с украинцем отложен.

"Теперь, когда Фьюри получил травму, я готов вмешаться и сразиться с Усиком.

Давай, Усик, ты должен мне претендентское сражение. Пора наконец-то столкнуться со мной", - отметил Хргович.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.

Ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик филип хргович

Статьи по теме

"Попал хорват": раскрыты детали того, как Фьюри получил жесткое рассечение "Попал хорват": раскрыты детали того, как Фьюри получил жесткое рассечение
"Пацаны едут к тебе": Амосов изящно потроллил Фьюри из-за отмены боя с Усиком "Пацаны едут к тебе": Амосов изящно потроллил Фьюри из-за отмены боя с Усиком
"Мы с Джошуа разыграем абсолюта": Нганну отреагировал на отмену боя Усик - Фьюри "Мы с Джошуа разыграем абсолюта": Нганну отреагировал на отмену боя Усик - Фьюри
ПСЖ с трудом сдержал натиск Страсбура, но все же увез три очка ПСЖ с трудом сдержал натиск Страсбура, но все же увез три очка
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа00:01
ПСЖ с трудом сдержал натиск Страсбура, но все же увез три очка
Вчера, 23:30
Европа23:30
Боруссия Дортмунд потеряла очки в матче с Хайденхаймом
Теннис22:50
Кубок Дэвиса: Украина без шансов проиграла в противостоянии с США
Бокс22:40
"Попал хорват": раскрыты детали того, как Фьюри получил жесткое рассечение
Европа22:27
Лучший футболист в CS: Команда Де Хеа прошла квалификацию на легендарный турнир по Counter Strike
Футбол22:26
Глава ФИФА предложил определять цены футболистов посредством алгоритма
Бокс22:18
"Ты должен мне претендентский бой": Хргович сделал заявление о бое с Усиком
Бокс22:05
"Пацаны едут к тебе": Амосов изящно потроллил Фьюри из-за отмены боя с Усиком
Европа21:55
Кубок Азии: Иордания стала первым полуфиналистом, Южная Корея в эпичном матче выбила Австралию
Бокс21:42
"Бог послал тебе знак": Промоутер Усика дал Фьюри ценный совет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK