"Ты должен мне претендентский бой": Хргович сделал заявление о бое с Усиком

Обязательный претендент на титул IBF в сверхтяжелом весе Филипп Хргович (17-0, 14 KO) заявил, что готов заменить чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) в бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

Хорват откликнулся на то, что британский боксер получил травму, из-за которой теперь бой с украинцем отложен.

"Теперь, когда Фьюри получил травму, я готов вмешаться и сразиться с Усиком.

Давай, Усик, ты должен мне претендентское сражение. Пора наконец-то столкнуться со мной", - отметил Хргович.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.

Ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!