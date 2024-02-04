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"Вырву тебе чертовы зубы": Фьюри жестко повздорил с менеджером Усика, ответив на оскорбления

Британский боксер пригрозил представителю украинца после его высказываний.
Сегодня, 12:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри резко ответил менеджеру обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика Эгису Климасу на его слова о травме британца.

Во время стрима на MMA Hour "Цыганский король" жестко отреагировал на неприятные высказывания представителя украинца о нем и его жене.

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"Эгис, никогда больше не называй меня трусом. У меня было 35 профессиональных боев, я боксировал 18 лет своей жизни. Я десять раз поднимался с канваса против некоторых из сильнейших панчеров в истории и победил.

Я никогда не был трусом. Никогда не отступал ни перед одним соперником. Если еще раз назовешь мою жену с*кой, я вырву тебе чертовы зубы", - заявил Фьюри.

В ответ Климас начал оправдываться по поводу жены британца.

"Я не называл твою жену с*кой. Я не занимаюсь таким д*рьмом», - сказал он.

"Ну, я извинюсь за это, потому что мне казалось, что ты сказал это о моей жене. Но я не чертов трус", - добавил Фьюри.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик рассказал, когда поверит, что бой с Фьюри точно состоится.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эгис Климас

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