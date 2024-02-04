Усик рассказал, когда поверит, что бой с Фьюри точно состоится

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик ответил, верит ли что его бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри состоится после очередного переноса из-за рассечения у британца.

Украинец заявил, что всегда будет готов драться с ним, но убедится в реальности поединка, только когда увидит соперника напротив себя в ринге.

Читай также: Надоели переносы: Усику и Фьюри угрожает огромнейший штраф в случае отказа от боя

"Верю ли я, что бой с Фьюри когда-нибудь состоится? Меня невозможно сбить. Я буду готов всякий раз, когда буду выходить в ринг. Я поверю лишь тогда, когда мы будем стоять в ринге и прозвучит первый раунд: "бам", - сказал Усик в эфире в Instagram.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также Усик признался, сожалеет ли о переносе боя с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!