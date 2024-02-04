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Усик рассказал, когда поверит, что бой с Фьюри точно состоится

Украинский чемпион оценил ситуацию с переносом поединка из-за травмы британца.
Сегодня, 10:32
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик ответил, верит ли что его бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри состоится после очередного переноса из-за рассечения у британца.

Украинец заявил, что всегда будет готов драться с ним, но убедится в реальности поединка, только когда увидит соперника напротив себя в ринге.

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"Верю ли я, что бой с Фьюри когда-нибудь состоится? Меня невозможно сбить. Я буду готов всякий раз, когда буду выходить в ринг. Я поверю лишь тогда, когда мы будем стоять в ринге и прозвучит первый раунд: "бам", - сказал Усик в эфире в Instagram.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также Усик признался, сожалеет ли о переносе боя с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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