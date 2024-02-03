"Попросил свою сучку ударить по лбу": менеджер Усика потроллил Фьюри

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался по поводу отмены боя украинца с обладателем пояса WBC в этой же весовой категории Тайсоно Фьюри.

По мнению Климаса, британец сделал все, чтобы избежать боя с Усиком.

Читай также: Саудовцы выступили с заявлением по поводу отмены боя Усик - Фьюри

"Фьюри - чертов трус. Он сделал все, чтобы не встретиться с Усиком. Он попросил свою сучку ударить его сковородкой по лбу. Вы можете процитировать меня слово в слово", - приводит слова менеджера Boxing News 24.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.

Ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!