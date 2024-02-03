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Саудовцы выступили с заявлением по поводу отмены боя Усик - Фьюри

Организаторы не хотят устраивать шоу украинца с обязательным претендентом.
Сегодня, 08:30
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Boxing Scene
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Boxing Scene

Председатель совета директоров General Entertainment Authority (GEA) Турки Аль аш-Шейх сообщил, что вечер бокса, где главным событием которого должен был стать бой за титул бесспорного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком отменен.

Британский боксер получил рассечение на тренировке, в результате чего поединок с Усиком перенесен.

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В СМИ появилась информация о том, что украинец может выйти в ринг с обязательным претендентом по версии IBF Филипом Хрговичем. Однако, судя по всему, организаторы не будут устраивать такое шоу.

"Сегодня стало известно, что долгожданный боксерский поединок между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и объединенным чемпионом Александром Усиком, получивший название «Огненное кольцо», отложен. Решение было принято после того, как Фьюри получил рассечение над правым глазом во время тренировки в Эр-Рияде.

Первоначально запланированный на 17-е февраля вечер бокса в Эр-Рияде будет перенесен на более поздний срок, а билеты будут возращены публике", - говорится в заявлении.

Ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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