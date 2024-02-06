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Тренер рассказал, сколько Фьюри потребуется времени на восстановление после травмы

Британский боксер должен успеть полностью залечить рассечение к новой дате боя с Усиком.
Сегодня, 10:59
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Известный британский тренер Доминик Ингл рассказал, сколько времени может занять восстановление чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри после рассечения, из-за которого был перенесен бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам специалиста, реалистичным сроком являются 12 недель, чтобы быть в готовности.

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"Если Тайсон продолжит свои тренировки, это будет для него полезно. По минимуму, думаю, что ему нужно две недели, чтобы рассечение закрылось и две недели, чтобы оно зажило как положено. В это время он не может спарринговать. Скажем, четыре недели.

Потом, скажем, он будет спарринговать четыре недели. Это восемь недель. Но он не будет делать четыре недели тренировок, чеытер недели спаррингов, а потом бой. Более реалистично - он не должен выходить в ринг в течение следующих 12 недель. Я бы сказал, что это самая ранняя дата, в которую он может вернуться в ринг. Если Тайсон выйдет раньше и получит рассечение, как в бою с Валлином - это же мгновенное невыгодное положение. Должно быть минимум 12 недель", - сказал Ингл в комментарии Boxing King Media.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что победитель боя Усик - Фьюри получит уникальный пояс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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