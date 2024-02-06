Тренер рассказал, сколько Фьюри потребуется времени на восстановление после травмы
Известный британский тренер Доминик Ингл рассказал, сколько времени может занять восстановление чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри после рассечения, из-за которого был перенесен бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.
По словам специалиста, реалистичным сроком являются 12 недель, чтобы быть в готовности.
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"Если Тайсон продолжит свои тренировки, это будет для него полезно. По минимуму, думаю, что ему нужно две недели, чтобы рассечение закрылось и две недели, чтобы оно зажило как положено. В это время он не может спарринговать. Скажем, четыре недели.
Потом, скажем, он будет спарринговать четыре недели. Это восемь недель. Но он не будет делать четыре недели тренировок, чеытер недели спаррингов, а потом бой. Более реалистично - он не должен выходить в ринг в течение следующих 12 недель. Я бы сказал, что это самая ранняя дата, в которую он может вернуться в ринг. Если Тайсон выйдет раньше и получит рассечение, как в бою с Валлином - это же мгновенное невыгодное положение. Должно быть минимум 12 недель", - сказал Ингл в комментарии Boxing King Media.
Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее сообщалось, что победитель боя Усик - Фьюри получит уникальный пояс.
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