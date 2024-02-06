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Фьюри: Не могу дождаться, когда вернусь в тренировочный лагерь

Британец жаждет вновь поработать в зале для подготовки к бою с Усиком.
Сегодня, 18:20
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри заяивл, что ждет возвращения в тренировочный лагерь. 

"Возвращаюсь к действительности. Старая добрая погода в заливе Моркамб – дождь, ветер, холод".

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"Не могу дождаться, когда вернусь в тренировочный лагерь в Саудовской Аравии, чтобы просто разорвать всех", – приводит слова британца издание TalkSPORT.

Напомним, из-за неожиданной травмы Тайсона во время тренировки, его бой с Усиком перенесся с февраля на 18 мая.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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