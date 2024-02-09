"Он не хочет драться": Экс-чемпион усомнился, что поединок Усик - Фьюри состоится

Бывший чемпион мира Шон Портер прокомментировал перенос боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри из-за травмы британца.

Американский боксер усомнился, что этот поединок состоится, поскольку считает, что "Цыганский король" не горит желанием встречаться в ринге с украинцем.

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"Нет ничего пророческого в том, что я говорил. Я сказал, что Усик не попадет в ринг с Тайсоном Фьюри. Я просто знаю эту игру. Я знаю этот вид спорта. Конечно, я не думал, что поединок отменят из-за рассечения, но это то, что есть. Я же говорил, что боя не будет, особенно в день, в который нам его продали.

Откуда я узнал? Просто смотрю на Тайсона Фьюри, который стал немного старше. Он сделал достаточно в спорте и может уйти в отставку даже сегодня вечером. Он не хочет драться с таким парнем, как Усик, а если и захочет, то сделает это только, когда будет действительно готов", - цитирует Портера Boxing Social.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Усика предсказал, состоится ли бой Александра и Фьюри, если сорвется еще раз.

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