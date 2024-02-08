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"Это их проблемы": Уайлдер признался, как воспринял срыв боя Усик - Фьюри

Американский боксер прокомментировал очередной перенос мегафайта.
Сегодня, 14:58
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, как отреагировал на перенос боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри из-за травмы британца.

По словам американского боксера, ему было по большому счету все равно, поскольку он сконцентрирован только на себе.

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"Честно говоря, меня это не волнует. Я не думаю об этих парнях и о том, что у них происходит. Я думаю о себе. Я эгоист. Точнее, давайте я скажу другими словами: я сосредоточен на себе.

Я должен оставаться сфокусированным на себе, а не на том, что происходит у других бойцов. Это их проблемы. Вот как я к этому отношусь", - сказал Уайлдер в комментарии ESNEWS.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Усика объяснил, почему новой датой боя с Фьюри выбрали 18 мая.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Деонтей Уайлдер

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