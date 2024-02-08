"Ничего не получится": Битый Усиком экс-чемпион сделал прогноз на его поединок с Фьюри
Экс-чемпион и бывший соперник обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Тони Беллью высказался о его бое против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.
По его словам, британский боксер пытается оказывать давление на оппонента психологическими играми, но это не помешает украинцу одержать победу в поединке.
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"Фьюри пытается влезть в голову Усика, как я делал в свое время, но у него ничего не получится. Александр не ведется на такое, он победит.
Усик на самом деле очень хорошо говорит по-английски, он просто не очень хорошо понимает этот язык. Я его самый большой фанат", - приводит слова Беллью talkSPORT.
Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Отметим, что Беллью также оценил вероятность, что Фьюри умышленно сорвал бой с Усиком.
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