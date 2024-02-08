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"Не смешите меня": Беллью оценил вероятность, что Фьюри умышленно сорвал бой с Усиком

Британский экс-чемпион ответил критикам и любителям теорий заговора.
Сегодня, 08:58
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о предположениях, что обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри мог специально получить рассечение, чтобы избежать боя с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам британца, он не верит, что его соотечественник мог сделать подобное.

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"Эти нелепые истории о том, что он порезал себе лицо и так далее - держите себя в руках. Этот парень мог заработать за бой, предположительно, 50-70 миллионов фунтов стерлингов. Вы думаете, что он бы порезал свое лицо, чтобы сорвать этот бой?

Не смешите меня этими историями и теориями заговора. Послушайте, я всегда считал, что Фьюри не горит желанием встречаться с Александром Усиком, но когда ты можешь заработать такие деньги, Тайсон никого не боится.

Ни один боец не боится другого. Позвольте мне просто сделать на этом акцент. Мы не боимся никого. У Усика две руки и две ноги, как и у Фьюри. Просто Тайсону очень не повезло. Такое бывает", - цитирует Беллью talkSPORT.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Тайсон Фьюри выступил с заявлением о грандиозных планах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Беллью Тайсон Фьюри Александр Усик

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