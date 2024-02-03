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"Он ни в чем не виноват!": Беллью встал на защиту Фьюри после срыва боя с Усиком

Британец провел сравнение с футболом.
Сегодня, 14:25
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Поединок чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика отложен.

Во время треннировочного боя британец получил травму, боксируя с хорватом.

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался по поводу случившегося. По мнению спортсмена, вины "Цыганского короля" в переносе боя нет.

"Он спаррингов, чтобы не потерять свои навыки и ощущения! Это ОБЯЗАТЕЛЬНО! У него рассечение, и это бокс! Это все равно, что сказать игроку: не тренируйся за 4/5 дней до игры, а то потянешь подколенное сухожилие! Это бокс! Он ни в чем не виноват!", - написал Тони.

Бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.

Ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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