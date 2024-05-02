Главный тренер сборной Австраии Ральф Рангник отклонил предложение Баварии возглавить клуб. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

65-летний специалист продолжит работать с национальной командой, которая при нем квалифицировалась на Евро-2024.

Действующий контракт тренера с национальной сборной рассчитан до лета 2026 года.

Ранее спортивный директор Баварии рассказал, когда стоит ожидать объявление о новом тренере.

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