Спортивный директор Баварии рассказал, когда стоит ожидать объявление о новом тренере

По предварительной информации, объявление о том, кто будет новым тренером Баварии, должно было состояться после первого полуфинального матча Лиги чемпионов против Реала (2:2).

Однако объявление так и не последовало. Вместо этого выступил спортивный директор мюнхенского коллектива Макс Эберль, который заявил, что до объявления осталось не так много времени.

"Никакие объявления относительно будущего сезона не будут сделаны до ответного матча с Реалом", - цитирует немца Фабрицио Романо.

По заявлениям зарубежных источников, новым главным тренером мюнхенской Баварии станет нынешний наставник сборной Австрии Ральф Рангник.

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Напомним, что Томас Тухель не останется во главе Баварии даже в случае, если он сможет привести команду к победе в Лиге чемпионов.

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