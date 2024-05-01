Итальянский гранд рассматривает подписание "героя" полуфинала ЛЧ

Ким Мин Чжэ может вернуться в Серию А.

Итальянский Ювентус рассматривает возможность подписания защитника Баварии Ким Мин Чжэ, пишет La Republica.

Напомним, что корейский защитник стал антигероем матча Бавария - Реал, его результативные ошибки стоили мюнхенцам победы.

Несмотря на это Ким все еще высоко ценится многими европейскими клубами, да и самой Баварией. При этом мюнхенцы могут отпускать игрока, по сообщениям, он некомфортно чувствует себя в Германии.

Ким оценивается в 55 млн евро, и у "бьянонери", вероятно, будут такие деньги от продажи Глейсона Бремера. Собственно, кореец и станет заменой 27-летнему защитнику.

Напомним, ранее Мануэль Нойер поддержал одноклубника после полуфинального матча.

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