Тухель не останется в Баварии даже в случае победы в Лиге чемпионов

В Баварии высказались касаемо возможного заключения нового контракта с Томасом Тухелем.

"Нет. Решение нужно оценивать по состоянию на тот момент, когда оно было принято. Это была другая ситуация".

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"Сейчас у нас другая ситуация, наша цель – выйти в финал, а затем, надеюсь, выиграть Лигу чемпионов. Мы все будем счастливы вместе, а потом наши пути разойдутся", – сказал генеральный директор мюнхенского клуба Ян-Кристиан Дрезен в интервью Bayern & Germany.

Напомним, в рамках Лиги чемпионов Бавария находится на стадии полуфинала, где должна провести ответный матч с Реалом.

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