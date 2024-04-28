Тухель рассматривается в качестве нового тренера у двух топ-клубов АПЛ

Немецкий специалист может вернуться в английский чемпионат.

Главный тренер Баварии Томас Тухель может летом возглавить клуб из АПЛ. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Немецкий специалист находится в шорт-листе у Манчестер Юнайтед и Челси. Клубы видят в Тухеле наставника, способного создать чемпионскую команду в долгосрочной перспективе.

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При этом, Эрик тен Хаг и Маурисио Почеттино находятся в шаге от увольнения, ввиду невыполнения контрактных обязательств.

Напомним, летом у тренера заканчивается контракт с Баварией, ввиду чего он покинет Мюнхен.

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