Криштиану Роналду: статистика-2022/2023

Текущий сезон у Криштиану Роналду начался абсолютно ужасно. Эрик тен Хаг пытался встроить португальца в свою игру, однако Роналду избрал другой путь, покинув Манчестер Юнайтед после открытого конфликта.

В саудовском Ан-Насре Криштиану немного вернул свою бомбардирскую форму, радуя местным фанатов немалых количеством голов. Однако его успехи во второсортной лиге мало кого сейчас впечатляют.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Криштиану Роналду в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

За Манчестер Юнайтед

В чемпионате:

Матчей: 12 (4 в основе)

12 (4 в основе) Голов: 1 (0 с пенальти)

1 (0 с пенальти) Ассистов: 0

0 Желтые карточки: 2

В Лиге Европы:

Матчей: 6 (6 в основе)

6 (6 в основе) Голов: 2 (1 с пенальти)

2 (1 с пенальти) Ассистов: 2

2 Желтые карточки: 1

За Ан-Наср

В чемпионате:

Матчей: 7 (7 в основе)

7 (7 в основе) Голов: 8 (3 с пенальти)

8 (3 с пенальти) Ассистов: 2

2 Желтые карточки: 1

В Кубке Саудовской Аравии:

Матчей: 1 (1 в основе)

1 (1 в основе) Голов: 0 (0 с пенальти)

0 (0 с пенальти) Ассистов: 0

0 Желтые карточки: 1

В Суперкубке Саудовской Аравии:

Матчей: 1 (1 в основе)

1 (1 в основе) Голов: 0 (0 с пенальти)

0 (0 с пенальти) Ассистов: 0

0 Желтые карточки: 0

За сборную Португалии:

Матчей: 10 (7 в основе)

10 (7 в основе) Голов: 3 (0 с пенальти)

3 (0 с пенальти) Ассистов: 2

2 Желтые карточки: 0

Напомним, что ранее Криштиану Роналду был признан игроком месяца в феврале.