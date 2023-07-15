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Роналду внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года

Португальский футболист обошел показатель Лионеля Месси.
Сегодня, 09:10
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду вошел Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщает официальный сайт организации, 38-летний футболист установил новый мировой рекорд по наибольшему годовому заработку спортсмена.

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Согласно подсчетам Forbes, за период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года общая сумма выплат (зарплата, призовые, бонусы, поступления от спонсоров и от участия в коммерческих проектах и прочие средства) Роналду составила 136 млн долларов до вычета налогов.

На основании этих данных португалец внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого высокооплачиваемого спортсмена 2023 года.

Отметим, что в 2022 году рекорд принадлежал Лионелю Месси – 130 млн.

Ранее сообщалось, что Ан-Наср получил трансферный бан из-за долга на сумму, которую платит Роналду каждый день.

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