Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду запустил бренд минеральной воды. Об этом сообщает издание El Comidista.

В рекламе нового напитка URSU9, который базируется в Испании, говорится, что он "больше, чем вода". Сотрудники компании уверяли, что намерены улучшить качество жизни населения благодаря щелочному происхождению воды из почвы и пористых пород, а также продукт защищен от химических загрязнений.

Гастрономические сайты уличили Криштиану Роналду и его продукт во лжи.

"Польза для здоровья, которую продает URSU9, бренд воды, спонсируемый футболистом, более чем сомнительна: она не является "антиоксидантной", а ее щелочность бесполезна.

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Кроме того, в рекламном ролике используются поддельные изображения, а вода стоит вдвое дороже, чем аналогичная", - сообщает сайт El Comidista.

Данный портал признал бренд URSU9 распространяющим ложный контент и потенциально вводящим в заблуждение потенциальных покупателей.

Кроме того, подробный анализ водородного показателя напитка также выявил ложь. Максимальные данные, полученные в результате измерения, оказались в несколько раз меньше заявленных.