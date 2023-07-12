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Футбол

Роналду уличили во лжи после рекламы собственного бренда минеральной воды

Португалец обманывает своих покупателей.
Сегодня, 20:31
Криштиану Роналду / Instagram
Криштиану Роналду / Instagram

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду запустил бренд минеральной воды. Об этом сообщает издание El Comidista.

В рекламе нового напитка URSU9, который базируется в Испании, говорится, что он "больше, чем вода". Сотрудники компании уверяли, что намерены улучшить качество жизни населения благодаря щелочному происхождению воды из почвы и пористых пород, а также продукт защищен от химических загрязнений.

Гастрономические сайты уличили Криштиану Роналду и его продукт во лжи.

"Польза для здоровья, которую продает URSU9, бренд воды, спонсируемый футболистом, более чем сомнительна: она не является "антиоксидантной", а ее щелочность бесполезна.

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Кроме того, в рекламном ролике используются поддельные изображения, а вода стоит вдвое дороже, чем аналогичная", - сообщает сайт El Comidista.

Данный портал признал бренд URSU9 распространяющим ложный контент и потенциально вводящим в заблуждение потенциальных покупателей.

Кроме того, подробный анализ водородного показателя напитка также выявил ложь. Максимальные данные, полученные в результате измерения, оказались в несколько раз меньше заявленных.

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