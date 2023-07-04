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Роналду показал в соцсетях, как проходят его домашние тренировки

Португалец с пользой проводит свободное время.
Сегодня, 21:21
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду опубликовал новое видео в своем инстаграме.

Футболист сборной Португалии показал, как проходят его домашние тренировки с гантелями. При этом игрок, естественно, был с голым торсом, тем самым показывая результат своих занятий.

Отметим, данная публикация в соцсетях от Роналду была рекламой напитка, однако об этом не сразу можно догадаться. На первый план выходило идеальное тело футболиста.

Напомним, форвард перебрался в Ан-Наср прошлой зимой на правах свободного агента. Оклад португальца составляет 200 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Роналду получил сертификат книги рекордов Гиннесса.

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