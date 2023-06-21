Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил сертификат книги рекордов Гиннесса перед 200-м матчем за национальную команду.

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38-летний форвард получил грамоту как рекордсмен по количеству игр на уровне сборных.

Роналду дебютировал за национальную команду Португалии в 2003 году.

В матче с Исландией Криштиану принес победу своей команде, забив в концовке встречи. На ISPORT доступно видео гола и обзор матча.