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Роналду получил сертификат книги рекордов Гиннесса

Португалец вошел в историю мирового футбола.
Сегодня, 10:20
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил сертификат книги рекордов Гиннесса перед 200-м матчем за национальную команду.

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38-летний форвард получил грамоту как рекордсмен по количеству игр на уровне сборных.

Роналду дебютировал за национальную команду Португалии в 2003 году. 

В матче с Исландией Криштиану принес победу своей команде, забив в концовке встречи. На ISPORT доступно видео гола и обзор матча.


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