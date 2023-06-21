Исландия - Португалия 0:1 Видео гола и лучших моментов матча отбора на Евро-2024 20.06.2023

Во вторник, 20 июня, состоялся поединок в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 между сборными Исландии и Португалии.

Команды на протяжении всей игры создали несколько классных моментов, но реализовать их не могли.

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Казалось, что все идет к ничье, однако на последних минутах Криштиану Роналду забил победный гол.

Вашему вниманию видео гола Исландия - Португалия:

Исландия - Португалия 0:1

Гол: Роналду, 90