Исландия - Португалия 0:1 Видео гола и лучших моментов матча отбора на Евро-2024 20.06.2023
Португальский коллектив вырвал победу на последних минутах встречи.
Во вторник, 20 июня, состоялся поединок в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 между сборными Исландии и Португалии.
Команды на протяжении всей игры создали несколько классных моментов, но реализовать их не могли.
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Казалось, что все идет к ничье, однако на последних минутах Криштиану Роналду забил победный гол.
Вашему вниманию видео гола Исландия - Португалия:
Исландия - Португалия 0:1
Гол: Роналду, 90