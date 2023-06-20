Роналду – первый игрок в истории футбола с 200 матчами за сборную
Португалец продолжает удивлять своими способностями.
Во вторник, 20 июня, в рамках четвертого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Португалии сыграет с Исландией.
В стартовом составе португальской команды на поле появится Криштиану Роналду.
Звездный футболист проведет 200-й матч за команду. Он станет первым футболистом в истории, сыгравшим 200 матчей за национальную команду.
38-летний нападающий на своем счету имеет 122 гола за сборную и 43 голевых передачи.
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Отметим, что начало матча Исландия - Португалия в 21:45 по Киеву.
Ранее сообщалось, что хавбек сборной Португалии может стать одноклубником Роналду.