iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду и Джорджина устроили борьбу с клеветниками, на первого хейтера уже подали в суд

Пара будет принимать меры, чтобы защитить свою репутацию и честь.
Сегодня, 14:21
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Getty Images
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Getty Images

Нападающий аравийского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес приняли решение начать серьезную борьбу с клеветой в свой адрес.

Как сообщает AS, звездной паре надоели постоянные слухи и инсинуации, которые появляются в прессе и со стороны недоброжелателей и причиняют вред их репутации. Отмечается, что футболист и модель чувствуют себя "жертвами непрекращающихся преследований".

Роналду и Родригес уже провели встречу с группой юристов, специалистов по защите права на честь, чтобы обсудить методы борьбы с обидчиками. Пара готова судиться со СМИ и хейтерами, которые распространяют клевету, причиняющую вред им и их семье.

Читай также: "Стремилась к роскоши": Экс-коллега Джорджины раскрыл неизвестные детали ее знакомства с Роналду

По информации издания, Джорджина уже подала в суд на своего бывшего коллегу Пабло Боне, с которым она работала в магазине Gucci до того, как стала знаменитой. Ранее мужчина заявлял, что Родригес всегда была высокомерной, стремилась к роскоши и целенаправленно "охотилась" за звездой футбола.

Ранее сообщалось, что мать Роналду готова судиться за фейк о колдовстве для разрыва отношений сына с Джорджиной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Джорджина Родригес

Статьи по теме

Известный блогер-фанат Роналду наконец-то встретился и обнялся с Криштиану Известный блогер-фанат Роналду наконец-то встретился и обнялся с Криштиану
Официально: экс-тренер Роналду возглавил Наполи Официально: экс-тренер Роналду возглавил Наполи
Дом и пожизненные выплаты: раскрыты детали добрачного контракта Роналду и Джорджины на случай разрыва Дом и пожизненные выплаты: раскрыты детали добрачного контракта Роналду и Джорджины на случай разрыва
Абрамович не хочет передавать деньги, вырученные с продажи Челси, Украине Абрамович не хочет передавать деньги, вырученные с продажи Челси, Украине
Помочь журналистам

Видео

Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Испания - Италия 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа16:36
Абрамович не хочет передавать деньги, вырученные с продажи Челси, Украине
Европа16:21
Азар сделал заявление касаемо своего будущего
Европа15:58
В сборной Бразилии готовы ждать Анчелотти до 2024 года
Европа15:50
Вальверде прокомментировал слухи о своем переходе в Англию
Формула 115:24
Хюлькенберг лишился первого ряда на стартовой решетке Гран-при Канады
Европа15:19
Гризманн прокомментировал интерес со стороны ПСЖ
Бокс14:58
Прогрейс сообщил, с кем хочет подраться после успешной дебютной защиты титула
Европа14:50
Манчини уверен, что Италия может выиграть ЧМ-2026
Другие страны14:21
Роналду и Джорджина устроили борьбу с клеветниками, на первого хейтера уже подали в суд
Европа14:18
Мбаппе высказался о возможном уходе из ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK