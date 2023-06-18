Роналду и Джорджина устроили борьбу с клеветниками, на первого хейтера уже подали в суд

Пара будет принимать меры, чтобы защитить свою репутацию и честь.

Нападающий аравийского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес приняли решение начать серьезную борьбу с клеветой в свой адрес.

Как сообщает AS, звездной паре надоели постоянные слухи и инсинуации, которые появляются в прессе и со стороны недоброжелателей и причиняют вред их репутации. Отмечается, что футболист и модель чувствуют себя "жертвами непрекращающихся преследований".

Роналду и Родригес уже провели встречу с группой юристов, специалистов по защите права на честь, чтобы обсудить методы борьбы с обидчиками. Пара готова судиться со СМИ и хейтерами, которые распространяют клевету, причиняющую вред им и их семье.

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По информации издания, Джорджина уже подала в суд на своего бывшего коллегу Пабло Боне, с которым она работала в магазине Gucci до того, как стала знаменитой. Ранее мужчина заявлял, что Родригес всегда была высокомерной, стремилась к роскоши и целенаправленно "охотилась" за звездой футбола.

Ранее сообщалось, что мать Роналду готова судиться за фейк о колдовстве для разрыва отношений сына с Джорджиной.