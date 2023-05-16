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Мать Роналду готова судиться за фейк о колдовстве для разрыва отношений сына с Джорджиной

Ложь будет наказана или это лишь попытка оправдаться?
Сегодня, 20:27
Долореш Авейру / Getty Images
Долореш Авейру / Getty Images

Мать форварда Ан-Насра Криштиану Роналду высказалась о слухах касаемо попыток разлучить сына с его девушкой Джорджиной Родригес.

"Я хочу обратиться от своего имени и от имени моей семьи, в которую входит Джорджина, жена моего сына Криштиану. Я подтверждаю, что сегодня, 16 мая 2023 года, я позвонила своим адвокатам, чтобы восстановить свое доброе имя и имя моей семьи.

В известной португальской газете (которая, соответственно, использовала мою фамилию для своей рекламы) появилась статья. Это лживые, клеветнические и даже жуткие новости, в которых говорится об ужасных действиях, которые я приказала совершить, чтобы лишить счастья одного из моих детей...

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Мое доброе имя никогда не станет предметом всеобщего обсуждения, я никогда не позволю такому непрофессиональному источнику информации использовать мое имя всуе. Я докажу, что источники и слова, сказанные до сих пор, были совершенно необоснованными. 

После таких новостей поступают оскорбления, которые причиняют боль и ранят. Некоторые из моих внуков уже читают и слушают разных людей и критиков. Именно по этой причине я не сдамся, пока эта газета не заплатит за все, что было написано сегодня", – написала Авейру в инстаграме.

Напомним, в программе Socialité заявили, что Долореш прибегла к колдовству, чтобы разлучить сына с его девушкой Джорджиной Родригес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Джорджина Родригес долореш авейру

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