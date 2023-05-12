След в истории: Роналду получил специальные дорогостоящие часы с культовым празднования гола

Звезда португальского футбола получил в подарок аксесуар от Jacob & Co.

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию часов.

Португальский игрок получил в подарок аксесуар на заказ в преддверии запуска коллекции Jacob & Co.

Компания выпуская коллекцию часов, в которой запечатлены знаковые моменты карьеры Роналду. 38-летний футболист получил часы под названием "Сердце CR7 Baguette". Стоимость аксесуара оценивается в 117 тысяч долларов.

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На задней стороне часов отображается культовое празднование Роналду. Оно покрыто 26 белыми бриллиантами.

Отметим, что часы, которые были подарены Роналду, являются одной из четырех новых моделей. Наиболее дорогие - 145 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Месси заказал роскошные подарки для членов сборной Аргентины.