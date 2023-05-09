Джорджина Родригес свела фанатов с ума фотосессией в бикини

Девушка насладилась отдыхом в бассейне под палящим солнцем.

Возлюбленная нападающего сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду Джорджина Родригес уже адаптировалась в Саудовской Аравии.

Девушка все чаще появляется на публике, участвуя в различных показах и церемоний. Модель также дала понять, что ей комфортно в Саудовской Аравии.

Родригес в Instagram опубликовала серию фотографий, на которых она наслаждается отдыхом. Девушка искупалась в бассейне в шикарном бикини.

Также Джорджина охладилась в тени от солнца, выпив напиток.

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На заднем фоне стоит личный паркинг Роналду, а девушка показала дом снаружи.

Примечательно, что за сутки пост в социальной сети набрал более 4 миллионов лайков и 20 тысяч комментариев.

Стоит отметить, что у Роналду пока не получается привести команду к чемпионству. В очередном туре Ан-Наср потерял очки, а Криштиану вляпался в скандал.