Джорджина Родригес свела фанатов с ума фотосессией в бикини
Возлюбленная нападающего сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду Джорджина Родригес уже адаптировалась в Саудовской Аравии.
Девушка все чаще появляется на публике, участвуя в различных показах и церемоний. Модель также дала понять, что ей комфортно в Саудовской Аравии.
Родригес в Instagram опубликовала серию фотографий, на которых она наслаждается отдыхом. Девушка искупалась в бассейне в шикарном бикини.
Также Джорджина охладилась в тени от солнца, выпив напиток.
Читай также: Роналду поделился милыми фото семейного отдыха в Саудовской Аравии
На заднем фоне стоит личный паркинг Роналду, а девушка показала дом снаружи.
Примечательно, что за сутки пост в социальной сети набрал более 4 миллионов лайков и 20 тысяч комментариев.
Стоит отметить, что у Роналду пока не получается привести команду к чемпионству. В очередном туре Ан-Наср потерял очки, а Криштиану вляпался в скандал.