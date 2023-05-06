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Роналду поделился милыми фото семейного отдыха в Саудовской Аравии

Звездный футболист отлично провел время с возлюбленной и детьми.
Сегодня, 15:52
Криштиану Роналду / instagram.com/cristiano
Криштиану Роналду / instagram.com/cristiano

Нападающий аравийского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как проводит время со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми.

На фоне недавних слухов о возможном расставании португальского футболиста и испанской модели звездная пара не устает демонстрировать, что никакого кризиса в их отношениях нет.

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Роналду с Джорджиной и детьми отлично и весело провели время, устроив семейный отдых в бассейне в Эр-Рияде, где они сейчас проживают.

Соответствующие фото португалец опубликовал у себя в Instagram.

"Счастливые семейные моменты", - подписал снимки Роналду.

Ранее Джорджина отреагировала на слухи о возможном разрыве с Роналду.

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