Роналду поделился милыми фото семейного отдыха в Саудовской Аравии

Звездный футболист отлично провел время с возлюбленной и детьми.

Нападающий аравийского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как проводит время со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми.

На фоне недавних слухов о возможном расставании португальского футболиста и испанской модели звездная пара не устает демонстрировать, что никакого кризиса в их отношениях нет.

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Роналду с Джорджиной и детьми отлично и весело провели время, устроив семейный отдых в бассейне в Эр-Рияде, где они сейчас проживают.

Соответствующие фото португалец опубликовал у себя в Instagram.

"Счастливые семейные моменты", - подписал снимки Роналду.

Cristiano Ronaldo absolutely launched his son Mateo 😭 pic.twitter.com/ezdu0EjYOF — GOAL (@goal) May 6, 2023

Ранее Джорджина отреагировала на слухи о возможном разрыве с Роналду.