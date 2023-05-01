Выпьем за любовь: Роналду опубликовал трогательное фото с Джорджиной после слухов о проблемах
Пара счастлива, несмотря на слухи о возможном разрыве.
Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду отреагировал на слухи о возможном расставании с Джорджиной Родригес.
Португальский игрок в Instagram опубликовал фотографию, на которой он вместе с любимой.
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Роналду добавил изображение, на котором он целуется с Джорджиной Родригес.
"Выпьем за любовь", - написал Криштиану.
Отметим, что в испанских СМИ появились слухи о том, что у пары образовались проблемы в отношениях.
Ранее сообщалось, что Джорджина отреагировала на слухи о возможном разрыве с Роналду.