Выпьем за любовь: Роналду опубликовал трогательное фото с Джорджиной после слухов о проблемах

Пара счастлива, несмотря на слухи о возможном разрыве.

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду отреагировал на слухи о возможном расставании с Джорджиной Родригес.

Португальский игрок в Instagram опубликовал фотографию, на которой он вместе с любимой.

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Роналду добавил изображение, на котором он целуется с Джорджиной Родригес.

"Выпьем за любовь", - написал Криштиану.

Отметим, что в испанских СМИ появились слухи о том, что у пары образовались проблемы в отношениях.

Ранее сообщалось, что Джорджина отреагировала на слухи о возможном разрыве с Роналду.