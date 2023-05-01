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Выпьем за любовь: Роналду опубликовал трогательное фото с Джорджиной после слухов о проблемах

Пара счастлива, несмотря на слухи о возможном разрыве.
Сегодня, 09:45
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / instagram.com/cristiano
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / instagram.com/cristiano

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду отреагировал на слухи о возможном расставании с Джорджиной Родригес.

Португальский игрок в Instagram опубликовал фотографию, на которой он вместе с любимой.

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Роналду добавил изображение, на котором он целуется с Джорджиной Родригес.

"Выпьем за любовь", - написал Криштиану.

Отметим, что в испанских СМИ появились слухи о том, что у пары образовались проблемы в отношениях.

Ранее сообщалось, что Джорджина отреагировала на слухи о возможном разрыве с Роналду.


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