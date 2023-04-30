Защитник Реала, который недавно разошелся с женой, стал встречаться с блогершей

У защитника Реала Эдера Милитао появилась новая девушка. Об этом сообщает издание As.

Бразилец начал отношения с блогершей Кассией Лауренсу, у которой на личном аккаунте в тиктоке более 100 тысяч подписчиков.

Новая возлюбленная даже посетила матч мадридцев против Альмерии (4:2), чем похвасталась в соцсетях.

Напомним, у бразильского футболиста остался ребенок от прошлых отношений с Каролиной Лимой, с которой от разошелся спустя пару дней после родов.

Ранее сообщалось, что Реал пропишет фантастическую клаусулу в новом контракте Милитао.