iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Реала, который недавно разошелся с женой, стал встречаться с блогершей

Милитао обзавелся новой пассией.
Сегодня, 19:52
Кассия Лоуренсу / Instagram
Кассия Лоуренсу / Instagram

У защитника Реала Эдера Милитао появилась новая девушка. Об этом сообщает издание As.

Бразилец начал отношения с блогершей Кассией Лауренсу, у которой на личном аккаунте в тиктоке более 100 тысяч подписчиков.

Новая возлюбленная даже посетила матч мадридцев против Альмерии (4:2), чем похвасталась в соцсетях.

Напомним, у бразильского футболиста остался ребенок от прошлых отношений с Каролиной Лимой, с которой от разошелся спустя пару дней после родов.

Ранее сообщалось, что Реал пропишет фантастическую клаусулу в новом контракте Милитао.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: отношения Реал Мадрид Эдер Милитао

Статьи по теме

Реал - Манчестер Сити: где смотреть матч 09.05.2023 полуфинала Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити: где смотреть матч 09.05.2023 полуфинала Лиги чемпионов
Лига чемпионов: Барселона, Наполи, Арсенал, но не Ман Сити – кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024 Лига чемпионов: Барселона, Наполи, Арсенал, но не Ман Сити – кто вышел в Лигу чемпионов-2023/2024
Анчелотти остался недоволен игрой футболистов Реала в матче с Альмерией Анчелотти остался недоволен игрой футболистов Реала в матче с Альмерией
Бензема оформил хет-трик, а Реал обыграл Альмерию Бензема оформил хет-трик, а Реал обыграл Альмерию
Помочь журналистам

Видео

Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян
Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель и Селби сыграют в финале
просмотров

Последние новости

Европа22:24
Клопп - о победе над Тоттенхэмом: Нам все сошло с рук благодаря Жоте
Европа22:19
ПСВ - обладатель Кубка Нидерландов
Европа21:58
Только четыре игрока ПСЖ подошли к фанатам после поражения от Лорьяна
ММА21:40
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс21:25
Топовый боец UFC вызвал на бой Дэвиса
Другие21:09
Сборная Украины по гандболу не вышла на Евро-2024
Европа20:54
ПСЖ намерен летом усилить линию обороны
Европа20:48
Ливерпуль в голевой перестрелке одолел Тоттенхэм
Европа20:25
Спаллетти - о потере очков Наполи: Мы просто продлили удовольствие
Европа20:03
ПСЖ в меньшинстве сенсационно уступил Лорьяну
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK