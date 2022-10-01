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Реал пропишет фантастическую клаусулу в новом контракте Милитао

Мадридский клуб собирается продлить договор с бразильским защитником.
Сегодня, 08:32
Едер Милитао / Getty Images
Едер Милитао / Getty Images
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Мадридский Реал планирует заключить новый контракт с бразильским защитником Эдером Милитао.

Условия сделки стороны согласовали еще летом, а сейчас Королевский клуб готовит документы, чтобы оформить все официально.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, новый договор 24-летнего футболиста со "сливочными" будет рассчитан до июня 2028 года.

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Ожидается, что прописанная в соглашении сумма отступных за бразильца составит 1 миллиард евро.

Напомним, что Милитао выступает за Реал с 2019 года. За это время защитник провел в составе мадридской команды во всех турнирах 97 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Реал не может договориться о продлении контракта с защитником Ферланом Менди.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эдер Милитао
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