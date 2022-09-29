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Футбол

Реал готов выложить 50 миллионов евро за защитника Манчестер Сити

При этом сам игрок согласен на подобное развитие своей карьеры.
Сегодня, 17:21
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images
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Жоау Канселу, проводящий лучший отрезок в своей профессиональной карьере, заинтересовал мадридский Реал.

По информации AS, "бланкос" готовы отдать за 28-летнего защитника Манчестер Сити от 40 до 50 миллионов евро. В испанском клубе считают, что такой суммы будет достаточно, чтобы убедить "горожан" отпустить своего игрока.

Сообщается, что Реал интересовался футболистом еще тогда, когда он выступал в составе Валенсии (с 2014 по 2018 год). Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти хотел бы усилить свою команду универсальным фулбеком, который может сыграть на обоих флангах.

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При этом отмечается, что Канселу в курсе интереса со стороны Реала и он согласится на переход, если клубы сумеют договориться о сумме трансфера.

Нынешний контракт Жоау Канселу с Манчестер Сити рассчитан до лета 2027 года - в феврале 2022 года стороны продлили соглашение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Манчестер Сити АПЛ Реал Мадрид Ла Лига Жоау Канселу
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