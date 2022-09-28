Два футболиста Реала покинут клуб следующим летом

Асенсио и Мариано уйдут из команды в качестве свободных агентов.

Следующим летом из Реала уйдет несколько игроков. Об этом сообщает издание As.

Контракты 7 из 23 игроков команды истекают в июле 2023 года. В связи с этим Реал планирует в ближайшее время заняться подписанием новых контрактов с игроками.

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В стане "сливочных" точно не останутся вингер Марко Асенсио и нападающий Мариано Диас. В свою очередь мадридцы хотят продлить контракты с Каримом Бензема, Лукой Модричем и Тони Кроосом.

Также известно, что переговоры с Начо о продлении контракта на сезон уже идут, а будущее Дани Себальоса будет решаться лишь после зимнего трансферного окна.