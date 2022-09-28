iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Два футболиста Реала покинут клуб следующим летом

Асенсио и Мариано уйдут из команды в качестве свободных агентов.
Сегодня, 18:47
Асенсио и Мариано / Getty Images
Асенсио и Мариано / Getty Images
0 0 0

Следующим летом из Реала уйдет несколько игроков. Об этом сообщает издание As.

Контракты 7 из 23 игроков команды истекают в июле 2023 года. В связи с этим Реал планирует в ближайшее время заняться подписанием новых контрактов с игроками.

Читайте также: Реал пожертвовал более 1 млн евро на гуманитарные нужды украинских беженцев

В стане "сливочных" точно не останутся вингер Марко Асенсио и нападающий Мариано Диас. В свою очередь мадридцы хотят продлить контракты с Каримом Бензема, Лукой Модричем и Тони Кроосом.

Также известно, что переговоры с Начо о продлении контракта на сезон уже идут, а будущее Дани Себальоса будет решаться лишь после зимнего трансферного окна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мариано Реал Мадрид Марко Асенсио
0 0 0

Статьи по теме

Бывший футболист Реала раскритиковал Мбаппе за отказ от перехода в стан "сливочных" Бывший футболист Реала раскритиковал Мбаппе за отказ от перехода в стан "сливочных"
Бензема готов вернуться на поле после травмы Бензема готов вернуться на поле после травмы
Милан и Ювентус претендуют на вингера Реала Милан и Ювентус претендуют на вингера Реала
Реал намерен подписать новый контракт с Модричем Реал намерен подписать новый контракт с Модричем
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Хэй назвал единственного супертяжеловеса, который может победить Фьюри
просмотров
Шотландия - Украина: где смотреть матч Лиги наций
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:44
ESL Pro League Season 16: онлайн-трансляція матчу NaVi - Heroic
Бокс20:28
Потенциальный соперник Фьюри: Если Джошуа не ответит, Тайсон должен подраться со мной
Европа19:52
Кассано - Роналду: Если ты уже не справляешься, то пора остановиться
Футбол19:43
ФИФА расследует факт расистских действий в адрес нападающего сборной Бразилии
Евро-202419:34
Жеребьевка Евро-2024: онлайн-трансляция
Киберспорт19:23
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Европа19:11
Манчестер Юнайтед намерен в 2023 году подписать вингера ПСВ
Лига наций18:59
Степаненко: Моменты были, но где-то мастерства не хватило, где-то везения не было
Европа18:47
Два футболиста Реала покинут клуб следующим летом
Лига наций18:28
Яремчук: На чемпионат мира не вышли, группу Лиги наций не выиграли - год для сборной не сложился
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK