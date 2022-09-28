Реал пожертвовал более 1 млн евро на гуманитарные нужды украинских беженцев

Мадридский Реал отчитался об итогах благотворительной деятельности за отчетный год.

Среди прочего "сливочные" рассказали, что по итогам кампании "Все для Украины" было выделено более 1 млн евро.

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Средства пошли на гуманитарные нужды украинских беженцев, проживающих в разных испанских городах.

Среди прочего, были закуплены одеяла, еда, медикаменты и так далее.