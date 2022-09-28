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Реал пожертвовал более 1 млн евро на гуманитарные нужды украинских беженцев

Мадридцы отчитались о благотворительной деятельности
Сегодня, 14:07
Реал Мадрид
Реал Мадрид
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Мадридский Реал отчитался об итогах благотворительной деятельности за отчетный год.

Среди прочего "сливочные" рассказали, что по итогам кампании "Все для Украины" было выделено более 1 млн евро.

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Средства пошли на гуманитарные нужды украинских беженцев, проживающих в разных испанских городах.

Среди прочего, были закуплены одеяла, еда, медикаменты и так далее.

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