Реал пожертвовал более 1 млн евро на гуманитарные нужды украинских беженцев
Мадридцы отчитались о благотворительной деятельности
Мадридский Реал отчитался об итогах благотворительной деятельности за отчетный год.
Среди прочего "сливочные" рассказали, что по итогам кампании "Все для Украины" было выделено более 1 млн евро.
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Средства пошли на гуманитарные нужды украинских беженцев, проживающих в разных испанских городах.
Среди прочего, были закуплены одеяла, еда, медикаменты и так далее.