Милан и Ювентус претендуют на вингера Реала

Асенсио может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Вингер Реала Марко Асенсио может перейти в Ювентус. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Туринский клуб следит за ситуацией с контрактом полузащитника мадридского клуба. Соглашение 26-летнего испанца рассчитано до конца этого сезона, и "сливочные" не планируют его продлевать.

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Ювентус привлекает возможность подписать игрока бесплатно следующим летом. Интерес к Асенсио также проявляет Милан.

В текущем сезоне на счету испанца 2 матча в рамках Ла Лиги.