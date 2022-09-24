iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан и Ювентус претендуют на вингера Реала

Асенсио может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Сегодня, 17:20
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images
0 0 0

Вингер Реала Марко Асенсио может перейти в Ювентус. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Туринский клуб следит за ситуацией с контрактом полузащитника мадридского клуба. Соглашение 26-летнего испанца рассчитано до конца этого сезона, и "сливочные" не планируют его продлевать.

Читайте также: Полузащитник Реала намекнул на возможный переход в Барселону

Ювентус привлекает возможность подписать игрока бесплатно следующим летом. Интерес к Асенсио также проявляет Милан.

В текущем сезоне на счету испанца 2 матча в рамках Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Милан Марко Асенсио
0 0 0

Статьи по теме

Основной голкипер Милана выбыл на месяц из-за травмы Основной голкипер Милана выбыл на месяц из-за травмы
Топ-клуб Серии А намерен подписать Гризманна Топ-клуб Серии А намерен подписать Гризманна
Ювентус и ПСЖ поспорят за подписание Канте Ювентус и ПСЖ поспорят за подписание Канте
Полузащитник Реала намекнул на возможный переход в Барселону Полузащитник Реала намекнул на возможный переход в Барселону
Помочь журналистам

Видео

Стивенсон - Консейсао: видео лучших моментов боя
Стивенсон - Консейсао: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа18:21
Манчестер Юнайтед намерен активировать опцию продления контракта с Де Хеа
Европа17:55
Месси назвал причину своей неудачной игры в прошлом сезоне
Лига наций17:51
Украина разбила Армению на выезде
Европа17:44
Воронин играет в матче между легендами Ливерпуля и МЮ
Европа17:24
"Хотелось бы дожить до конца войны": Луческу поделился мыслями об обстоятельствах, с которыми столкнулось Динамо
Европа17:20
Милан и Ювентус претендуют на вингера Реала
Лига наций16:55
Тымчик отметился дебютным голом за сборную Украины
Лига наций16:49
Армения - Украина 0:5 онлайн-трансляция матча Лиги наций
Европа16:41
Звезда Манчестер Сити была на вечеринке, после которой Менди обвинили в изнасиловании
Водные16:12
Украина завоевала бронзу на чемпионате мира по академической гребле
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK