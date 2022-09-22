Полузащитник Реала намекнул на возможный переход в Барселону

Вингер Реала Марко Асенсио не исключает, что может перейти в Барселону в будущем.

"Если честно, я не знаю, хочет ли Барселона меня подписать. На меня выходили многие другие клубы такого масштаба.

Я не думал об этом и не оценивал этот вариант. Вокруг меня много слухов, разговоров, и это нормально. Через семь месяцев я могу подписать контракт с любым клубом. Многие команды выходят на меня, а в будущем они будут делать еще более конкретные предложения, и это нормально.

Читайте также: Барселона может усилиться вингером Реала

Могу ли я заявить, что никогда не перейду в Барселону? Я не думал об этом. Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю", – сказал Асенсио в интервью Marca.

В текущем сезоне на счету испанца 2 матча в рамках Ла Лиги.